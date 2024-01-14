Фитнес и здоровье
16:30, 14 января 2024
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Помогает ли куриный суп почувствовать себя лучше при болезни

Во время болезни многие из нас едят куриный суп. Но действительно ли он помогает быстрее выздороветь с точки зрения науки?

Parkview Health

Parkview Health

На сегодняшний день было проведено ещё слишком мало исследований, посвящённых пользе для здоровья куриного супа. К примеру, в одной научной работе 2000 года утверждается, что этот суп может обладать противовоспалительными свойствами. Но в целом таких исследований, где бы говорилось о лечебных свойствах куриного супа в борьбе с простудой, немного.

Польза куриного супа для организма зависит от того, из чего это блюдо приготовлено. Обычно в такой суп добавляют куриное мясо, немного лука, чеснока, моркови, сельдерея.

JEFF WASSERMAN

JEFF WASSERMAN

Известно, что морковь — хороший источник витамина А, который важен для иммунитета. Результаты исследований, проведённых в 2023 году, показали также, что люди, которые каждый день употребляли экстракты лука и чеснока, лучше справлялись с респираторными инфекциями. Даже вода в курином бульоне может принести пользу при болезни, поскольку она способствует профилактике обезвоживания.

Лучше всего готовить куриный бульон дома. Не добавляйте в него много соли, а вот большое количество овощей станет хорошим решением. Подавайте суп в горячем виде, так как такая пища связана с более сильным положительным эмоциональным откликом.

Куриный бульон — это не волшебное средство от болезни. Однако если вы и правда чувствуете себя лучше после его употребления, то можете попробовать его приготовить.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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