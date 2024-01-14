Помогает ли куриный суп почувствовать себя лучше при болезни

Известно, что морковь — хороший источник витамина А, который важен для иммунитета. Результаты исследований, проведённых в 2023 году, показали также, что люди, которые каждый день употребляли экстракты лука и чеснока, лучше справлялись с респираторными инфекциями. Даже вода в курином бульоне может принести пользу при болезни, поскольку она способствует профилактике обезвоживания.

Лучше всего готовить куриный бульон дома. Не добавляйте в него много соли, а вот большое количество овощей станет хорошим решением. Подавайте суп в горячем виде, так как такая пища связана с более сильным положительным эмоциональным откликом.

Куриный бульон — это не волшебное средство от болезни. Однако если вы и правда чувствуете себя лучше после его употребления, то можете попробовать его приготовить.

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