Помогает ли употребление творога похудеть
Многие думают, что творог способствует набору веса. Но это не так. Исследования показывают, что употребление молочных продуктов с высоким содержанием белка и цельных жиров приводит к увеличению мышечной массы и уменьшению жировых отложений.
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Творог - прекрасное средство для похудения, так как в нём содержится много белка. Всего в одной чашке может быть 24 г белка.
Диетолог Дестини Муди рассказала, как есть творог, чтобы похудеть.
Используйте творог в качестве источника белка. Именно белок лучше всего насыщает. Известно, что в 100 г обезжиренного творога содержится 11 г белка.
Сделайте творог основным продуктом завтрака. При этом важно его сочетать с полезными жирами, клетчаткой. Так вы дольше будете чувствовать сытость.
Выбирайте творог, когда хотите перекусить. За счёт высокого содержания белка творог поможет обуздать тягу к еде до следующего приёма пищи.
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