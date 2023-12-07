Помогает ли употребление творога похудеть

Используйте творог в качестве источника белка. Именно белок лучше всего насыщает. Известно, что в 100 г обезжиренного творога содержится 11 г белка.

Сделайте творог основным продуктом завтрака. При этом важно его сочетать с полезными жирами, клетчаткой. Так вы дольше будете чувствовать сытость.

Выбирайте творог, когда хотите перекусить. За счёт высокого содержания белка творог поможет обуздать тягу к еде до следующего приёма пищи.

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