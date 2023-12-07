Фитнес и здоровье
23:15, 07 декабря 2023
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Помогает ли употребление творога похудеть

Многие думают, что творог способствует набору веса. Но это не так. Исследования показывают, что употребление молочных продуктов с высоким содержанием белка и цельных жиров приводит к увеличению мышечной массы и уменьшению жировых отложений.

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Shutterstock

Творог - прекрасное средство для похудения, так как в нём содержится много белка. Всего в одной чашке может быть 24 г белка.

Диетолог Дестини Муди рассказала, как есть творог, чтобы похудеть.

Shutterstock

Shutterstock

Используйте творог в качестве источника белка. Именно белок лучше всего насыщает. Известно, что в 100 г обезжиренного творога содержится 11 г белка.

Сделайте творог основным продуктом завтрака. При этом важно его сочетать с полезными жирами, клетчаткой. Так вы дольше будете чувствовать сытость.

Выбирайте творог, когда хотите перекусить. За счёт высокого содержания белка творог поможет обуздать тягу к еде до следующего приёма пищи.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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