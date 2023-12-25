Помогает ли употребление винограда похудеть
Дестини Муди, зарегистрированный диетолог и спортивный диетолог из Garage Gym Reviews, объяснила, чем полезен виноград и как он поможет снизить вес.
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В винограде мало калорий, но при этом много натуральных сахаров. Одна чашка красного или зелёного винограда даст вам 100 ккал. Помимо этого, данный фрукт богат клетчаткой и антиоксидантами.
Вот четыре способа, при помощи которых виноград помогает похудеть.
Высокое содержание воды. Гидратация может способствовать похудению, давая ощущение сытости. Виноград примерно на 82% состоит из воды.
Низкая калорийность. Поэтому виноград отлично вписывается в диету для снижения веса.
Замена сладких закусок. В одной чашке винограда - около 15 г сахара. Причём этот сахар натуральный и не приводит к воспалению, но даёт минералы и клетчатку.
Содержит антиоксиданты. Виноград в том числе содержит ресвератрол. Это вещество известно своими преимуществами в сжигании жира.
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