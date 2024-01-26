Помогают ли на самом деле патчи от морщин
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Несмотря на популярность патчей и пластырей от морщин, существует мало доказательств того, что они дают длительный эффект. По мнению доктора Говарда Собела, они скорее бесполезны, чем эффективны. Действуют они таким образом, что ограничивают мимику человека, а это только усугубляет появление морщин.
Результат от пластырей и патчей, направленных на устранение морщин, продержится максимум несколько часов. Однако в этих косметических продуктах также есть множество ингредиентов, способствующих увлажнению кожи и уменьшению преждевременных признаков старения. То есть они больше похожи на тканевые маски по своему воздействию на кожу.
Так стоит ли вообще пробовать патчи от морщин? В целом, по словам специалистов, они безопасны для здоровья. Проблемы могут возникнуть разве что у людей с чувствительной кожей или аллергией на клейкие вещества. Также патчи с активным ингредиентом ретинолом могут сделать кожу более чувствительной к солнцу.
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