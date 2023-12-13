Поможет ли сельдерей вам похудеть

Увеличение объёма еды. Происходит это за счёт того, что в сельдерее много клетчатки и воды.

Большое количество клетчатки. Это вещество в составе сельдерея улучшает пищеварение, помогает дольше чувствовать сытость.

Поддержание водного баланса. Исследования показали, что иногда организм принимает жажду за голод. А в сельдерее много воды.

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