Поможет ли сладкий картофель вам похудеть

Существует несколько факторов, благодаря которым сладкая картошка поможет вам похудеть. Их перечислила Дестини Муди, зарегистрированный диетолог и спортивный диетолог из Garage Gym Reviews.

Сытость надолго. Сладкий картофель содержит клетчатку. Она, как показывают исследования, хорошо насыщает и помогает снизить общее потребление калорий. Ощущение сытости и удовлетворения после еды обеспечит также сочетание сложных углеводов и клетчатки в этом продукте.

Питательные вещества. В сладком картофеле много витаминов, минералов, антиоксидантов. При этом он отличается низкой калорийностью. В одной пятидюймовой (12,7 см) картофелине - всего 112 ккал.