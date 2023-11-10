Фитнес и здоровье
03:00, 10 ноября 2023
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Поможет ли сладкий картофель вам похудеть

Сладкий картофель содержит много клетчатки, которая замедляет процесс пищеварения и насыщает. Поэтому и похудеть вы сможете быстрее и легче.

Shutterstock

Shutterstock

Существует несколько факторов, благодаря которым сладкая картошка поможет вам похудеть. Их перечислила Дестини Муди, зарегистрированный диетолог и спортивный диетолог из Garage Gym Reviews.

Сытость надолго. Сладкий картофель содержит клетчатку. Она, как показывают исследования, хорошо насыщает и помогает снизить общее потребление калорий. Ощущение сытости и удовлетворения после еды обеспечит также сочетание сложных углеводов и клетчатки в этом продукте.

Питательные вещества. В сладком картофеле много витаминов, минералов, антиоксидантов. При этом он отличается низкой калорийностью. В одной пятидюймовой (12,7 см) картофелине - всего 112 ккал.

Shutterstock

Shutterstock

Источник пробиотиков. Эти вещества способствуют росту полезных бактерий в кишечнике. Более здоровый микробиом кишечника приводит к лучшему контролю веса.

Сложные углеводы. В состав сладкого картофеля входят сложные углеводы, благодаря которым у вас уровень энергии будет оставаться постоянным.

Низкий гликемический индекс. Это значит, что сладкая картошка не будет вызывать у вас скачки уровня сахара в крови. В результате тяга к сладким перекусам у вас тоже будет меньше.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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