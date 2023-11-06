Постоянно ходите в туалет по ночам? У вас может быть серьёзная болезнь

Диабет 2 типа - это наиболее распространённая форма этого заболевания. Оно возникает, когда поджелудочная железа не может вырабатывать достаточное количество инсулина или вырабатываемый инсулин действует неэффективно.

Если эту болезнь не лечить, то это может привести к потере зрения, повреждению нервов, проблемам с почками, более высокому риску возникновения сердечных приступов и инсультов.

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