Постоянно ходите в туалет по ночам? У вас может быть серьёзная болезнь
Доктор Кишан Витлани, врач общей практики Национальной службы здравоохранения и медицинский директор Kured, предупредил, что если вы часто просыпаетесь ночью, чтобы сходить в туалет, то это плохой знак. Возможно, у вас одно серьёзное заболевание.
Частые походы в туалет по ночам могут сигнализировать о наличии диабета 2 типа. При этом заболевании выработка мочи в организме увеличивается. Поэтому вы чаще посещаете туалет, в том числе ночью.
Диабет 2 типа - это наиболее распространённая форма этого заболевания. Оно возникает, когда поджелудочная железа не может вырабатывать достаточное количество инсулина или вырабатываемый инсулин действует неэффективно.
Если эту болезнь не лечить, то это может привести к потере зрения, повреждению нервов, проблемам с почками, более высокому риску возникновения сердечных приступов и инсультов.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.