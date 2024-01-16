Фитнес и здоровье
00:00, 16 января 2024
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Правда ли, что апельсины помогают похудеть

Апельсин — это больше чем просто фрукт. Известно, что он поддерживает иммунитет, защищает от развития некоторых хронических болезней и в целом благотворно влияет на организм.
Alamy

Alamy

Наиболее известны апельсины как источник витамина С. Если употреблять эти фрукты в рамках сбалансированной диеты, то они помогут укрепить иммунитет, уменьшить воспаление, поддержать здоровье сердца, справиться с диабетом, улучшить здоровье глаз.

BARBARA RICH

BARBARA RICH

Ещё одно преимущество апельсинов — это их низкокалорийность. Именно поэтому, как отмечает Натали Риццо, доктор медицинских наук, основатель Greenletes, они могут быть частью диеты для похудения. Но всё же потеря веса связана и с дефицитом калорий в течение определённого времени, так что если вы потребляете больше калорий, чем сжигаете, и едите апельсины, то похудеть вы не сможете.

Помимо этого, апельсины — фрукты с высоким содержанием клетчатки, которая хорошо насыщает. Из всего одного апельсина вы получите более 10% от ежедневной нормы клетчатки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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