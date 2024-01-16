Правда ли, что апельсины помогают похудеть

Ещё одно преимущество апельсинов — это их низкокалорийность. Именно поэтому, как отмечает Натали Риццо, доктор медицинских наук, основатель Greenletes, они могут быть частью диеты для похудения. Но всё же потеря веса связана и с дефицитом калорий в течение определённого времени, так что если вы потребляете больше калорий, чем сжигаете, и едите апельсины, то похудеть вы не сможете.

Помимо этого, апельсины — фрукты с высоким содержанием клетчатки, которая хорошо насыщает. Из всего одного апельсина вы получите более 10% от ежедневной нормы клетчатки.

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