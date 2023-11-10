Фитнес и здоровье
05:15, 10 ноября 2023
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Правда ли, что домашние животные делают людей счастливее: ответ науки

Многие считают, что домашние животные благотворно влияют на здоровье человека. Но так ли это на самом деле с научной точки зрения?

Pixabay

Pixabay

Недавно учёные обнаружили, что во время пандемии ковида вовсе не наблюдалось надёжной связи между благополучием людей и наличием у них домашних животных. Владельцы домашних животных отмечали, что благодаря своим питомцам чувствовали себя счастливее. Но когда исследователи сравнили их уровень счастья с уровнем тех, у кого животных дома нет, результаты оказались неоднозначными.

PetsGuide.org

PetsGuide.org

Выяснилось, что с точки зрения общего благополучия различия между теми, у кого есть питомцы, и у кого их нет, отсутствуют. И не имело значения, какое конкретно животное было у участников, сколько было всего питомцев, насколько хозяева были близки с питомцами.

Получается, что рекомендация завести питомца для одиноких людей не работает. От того, что у них появится домашнее животное, счастливее себя чувствовать они себя не станут.

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