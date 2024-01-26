Правда ли, что фитнес-браслеты мотивируют людей заниматься спортом

В ходе другого исследования, опубликованного в 2016 году в Журнале Американской медицинской ассоциации, сравнивались две группы взрослых с избыточным весом, которые придерживались одной и той же низкокалорийной диеты, выполняли одни и те же упражнения и получали одинаковую поддержку в течение двух лет. Одна группа носила фитнес-трекеры, а другая самостоятельно вносила все данные на сайт.

Спустя шесть месяцев значительной разницы в снижении веса у обеих групп не было. А вот спустя 12, 18 и 24 месяца участники, которые записывали свои результаты на сайте, потеряли статистически значительно больше веса, чем те, кто носил устройства.

Команда Лейны Фрончек обнаружила, что фитнес-браслеты могут уменьшить у людей ощущение автономии. Это заставляет человека чувствовать, что не он сам, а технология получает признание за его поведение и достижение целей. В результате у людей уходит желание делать что-то полезное для своего здоровья.

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