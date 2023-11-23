Фитнес и здоровье
23:15, 23 ноября 2023
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Правда ли, что индейка вызывает сонливость

Обычно индейку готовят в качестве главного блюда на День Благодарения. И она, по словам Умы Найду, содержит много триптофана.

Pixabay

Pixabay

По данным WebMD, триптофан - незаменимая аминокислота, которая участвует в выработке серотонина, мелатонина, ниацина и никотинамида. Известно, что триптофан и вырабатываемый им мелатонин вызывают сонливость, однако эти вещества необходимы для расщепления пищи, роста и восстановления тканей, выработки гормонов и химических веществ для мозга, поддержания в норме пищеварительной системы.

Тем не менее винить только индейку в том, что она вызывает сонливость, неправильно. Ведь триптофан содержится и во многих других продуктах, которые мы едим постоянно: в сыре, курице, яичных белках, рыбе, молоке, арахисе, тыкве и семенах кунжута.

Myles New

Myles New

Лучше подумать, из-за чего ещё вас может клонить в сон, кроме индейки. На самом деле главный фактор сонливости - переедание. Особенно хорошо ощущается это после гарниров с высоким содержанием углеводов типа картофельного пюре, макарон с сыром, хлеба. Эксперты также утверждают, что несколько коктейлей или кружек пива в течение дня тоже могут привести к усталости и сонливости.

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