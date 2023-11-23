Правда ли, что индейка вызывает сонливость

По данным WebMD, триптофан - незаменимая аминокислота, которая участвует в выработке серотонина, мелатонина, ниацина и никотинамида. Известно, что триптофан и вырабатываемый им мелатонин вызывают сонливость, однако эти вещества необходимы для расщепления пищи, роста и восстановления тканей, выработки гормонов и химических веществ для мозга, поддержания в норме пищеварительной системы.

Тем не менее винить только индейку в том, что она вызывает сонливость, неправильно. Ведь триптофан содержится и во многих других продуктах, которые мы едим постоянно: в сыре, курице, яичных белках, рыбе, молоке, арахисе, тыкве и семенах кунжута.