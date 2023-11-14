Правда ли, что искусственные подсластители помогают похудеть
В мае 2023 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала рекомендации, связанные с искусственными подсластителями. В них говорится, что замена такими подсластителями сахара не даёт долгосрочных преимуществ для здоровья и может даже повысить вероятность преждевременной смерти, развития болезней сердца, диабета 2 типа у взрослых.
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По данным клиники Майо, искусственные подсластители - это синтетические заменители сахара, которые содержат мало килокалорий или не содержат их вообще. Они могут быть слаще сахара, но при этом скачка уровня глюкозы в крови не вызывают.
Одобрены были специалистами из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов такие подсластители, как сахарин, аспартам, ацесульфам калия, сукралоза, неотам, адвантаме. Безопасными подсластителями растительного происхождения считаются: экстракты листьев стевии, экстракты растения «фрукт монаха», тауматин.
Научными исследованиями также были подтверждены некоторые преимущества искусственных подсластителей для здоровья.
Могут способствовать снижению веса. По оценкам Министерства сельского хозяйства США, благодаря замене порции обычного Sprite (8 унций, или 240 мл) на версию с нулевым содержанием сахара вы сэкономите 101 ккал. Обзор и метаанализ, опубликованные в BMJ, показали, что ежедневное потребление калорий было ниже у здоровых людей с избыточным весом и ожирением, которые вместо сахара получали искусственные подсластители. Хотя и убедительных доказательств пользы искусственного сахара тоже не было.
Не повышают уровень сахара в крови. Известно, что искусственные подсластители не повышают уровень сахара в крови так, как настоящий сахар. И в этом плане они могут помочь людям с сахарным диабетом.
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