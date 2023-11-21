Правда ли, что кетчуп поможет вам лучше бегать
При беге на длинные дистанции нужно обязательно нужно дозаправка. Но насколько эффективным в этом случае будет кетчуп?
Samitvej Hospital
Согласно совместному заявлению Академии питания и диетологии, диетологов Канады и Американского колледжа спортивной медицины, во время тренировки продолжительностью более 60 минут спортсменам нужно потреблять от 30 до 60 г углеводов в час.
Что касается более длительных забегов (марафоны или триатлоны), то во время них потребность в углеводах увеличивается. Спортивный диетолог из Гонолулу Кэти Шиммельпфенниг рекомендует во время занятий спортом, которые длятся 2,5 часа и более, получать от 60 до 90 г углеводов в час.
Кетчуп - не лучший способ получить все эти углеводы, поскольку для этого вам придётся съесть его много. Главный недостаток пакетиков с кетчупом - это нехватка углеводов в их составе. Чтобы получить 30 г углеводов, бегуну придётся употребить 15 этих пакетиков с 2 г углеводов в каждом, а чтобы получить 60 г - ещё дополнительно 30 пакетиков кетчупа.
Кроме того, в кетчупе много натрия. В одном пакетике - 90 мг. И после 15 пакетиков кетчупа бегун получит намного больше натрия, чем ему нужно. Согласно исследованию, опубликованному в 2022 году, спортсменам, которые выполняют упражнения на выносливость, следует потреблять от 300 до 600 мг натрия в час. В 15 пакетиках содержится при этом гораздо больше 1350 мг натрия. Кроме того, в кетчупе нет кальция, магния, калия, которые помогают поддерживать на нормальном уровне кровяное давление.
Наконец, кетчуп обладает высоким уровнем кислотности. Это может привести к расстройству желудочно-кишечного тракта. Кислые продукты вроде кетчупа могут раздражать слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки, вызывая боль или расстройство желудка.
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