Правда ли, что кетчуп поможет вам лучше бегать

Согласно совместному заявлению Академии питания и диетологии, диетологов Канады и Американского колледжа спортивной медицины, во время тренировки продолжительностью более 60 минут спортсменам нужно потреблять от 30 до 60 г углеводов в час.

Что касается более длительных забегов (марафоны или триатлоны), то во время них потребность в углеводах увеличивается. Спортивный диетолог из Гонолулу Кэти Шиммельпфенниг рекомендует во время занятий спортом, которые длятся 2,5 часа и более, получать от 60 до 90 г углеводов в час.

Кетчуп - не лучший способ получить все эти углеводы, поскольку для этого вам придётся съесть его много. Главный недостаток пакетиков с кетчупом - это нехватка углеводов в их составе. Чтобы получить 30 г углеводов, бегуну придётся употребить 15 этих пакетиков с 2 г углеводов в каждом, а чтобы получить 60 г - ещё дополнительно 30 пакетиков кетчупа.