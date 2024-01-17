Правда ли, что кислые конфеты помогают при панической атаке

Доктор Джейсон Сингх отметил, что вкус чего-то очень кислого отвлекает внимание от приступа паники. В результате ощущение тревоги у человека уходит. Поэтому съесть кислую конфету при панической атаке может быть хорошей идеей.

Поддерживает это и Кэтрин Дель Торо, основательница и клинический директор Counseling con Catherine. Она подчёркивает, что когда человек что-то очень кислое или острое, то пища заставляет организм сосредоточиться на настоящем моменте и сообщает мозгу, что вы не находитесь в реальной опасности. Благодаря всему этому приступ паники уменьшается.