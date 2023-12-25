Правда ли, что кофе вредит почкам

По словам врача и директора клиники нефрологии и урологии «Накадзава» Юсукэ Накадзавы, кофе может в некоторой степени навредить почкам человека. Дело в том, что этот напиток содержит калий, а если почки нормально не работают, то это вещество не будет выводиться должным образом. В результате у человека возникнет гиперкалиемия.

В то же время те, у кого всё в порядке с почками, могут не переживать: вряд ли употребление кофе плохо повлияет на их здоровье.