Фитнес и здоровье
20:15, 10 января 2024
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Правда ли, что несколько зефирок перед сном успокаивают ночной кашель

В социальной сети TikTok люди советуют есть перед сном маршмэллоу, чтобы избавиться от кашля по ночам. Но действительно ли это помогает?

Chief Executive

Chief Executive

Маршмэллоу содержит желатин, который, как считается, обволакивает горло и останавливает кашель. Тем не менее доктор медицинских наук Омид Мехдизаде говорит, что в магазинном зефире нет компонента, который бы действительно останавливал кашель. В частности, натурального корня алтея. Кроме того, нет научных доказательств того, что желатин в зефире подавляет кашель.

В целом употребление зефира перед сном может даже ухудшить самочувствие при кашле, отмечает Синтия Ли, доктор медицинских наук. Известно, что основные ингредиенты маршмэлллоу — это сахар и кукурузный сироп, и они вызывают воспаление, подавляют иммунитет.

Canva; Everyday Health

Canva; Everyday Health

Одно из домашних средств от кашля, согласно рекомендациям врачей, — это тёплые напитки. Например, вы можете пить обычную тёплую воду с мёдом: она успокаивает боль в горле и облегчает кашель. Ещё один отличный вариант — костный бульон.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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ferra.expert, 2024 г. 18+

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