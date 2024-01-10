Правда ли, что несколько зефирок перед сном успокаивают ночной кашель

Маршмэллоу содержит желатин, который, как считается, обволакивает горло и останавливает кашель. Тем не менее доктор медицинских наук Омид Мехдизаде говорит, что в магазинном зефире нет компонента, который бы действительно останавливал кашель. В частности, натурального корня алтея. Кроме того, нет научных доказательств того, что желатин в зефире подавляет кашель.

В целом употребление зефира перед сном может даже ухудшить самочувствие при кашле, отмечает Синтия Ли, доктор медицинских наук. Известно, что основные ингредиенты маршмэлллоу — это сахар и кукурузный сироп, и они вызывают воспаление, подавляют иммунитет.