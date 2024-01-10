Правда ли, что несколько зефирок перед сном успокаивают ночной кашель
В социальной сети TikTok люди советуют есть перед сном маршмэллоу, чтобы избавиться от кашля по ночам. Но действительно ли это помогает?
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Маршмэллоу содержит желатин, который, как считается, обволакивает горло и останавливает кашель. Тем не менее доктор медицинских наук Омид Мехдизаде говорит, что в магазинном зефире нет компонента, который бы действительно останавливал кашель. В частности, натурального корня алтея. Кроме того, нет научных доказательств того, что желатин в зефире подавляет кашель.
В целом употребление зефира перед сном может даже ухудшить самочувствие при кашле, отмечает Синтия Ли, доктор медицинских наук. Известно, что основные ингредиенты маршмэлллоу — это сахар и кукурузный сироп, и они вызывают воспаление, подавляют иммунитет.
Одно из домашних средств от кашля, согласно рекомендациям врачей, — это тёплые напитки. Например, вы можете пить обычную тёплую воду с мёдом: она успокаивает боль в горле и облегчает кашель. Ещё один отличный вариант — костный бульон.
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