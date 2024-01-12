Фитнес и здоровье
04:30, 12 января 2024
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Правда ли, что одновременный приём магния и мелатонина помогает лучше спать

Миллионы жителей США страдают бессонницей. Для облегчения симптомов этой болезни нередко люди начинают принимать мелатонин. Но делает ли его эффективнее одновременный приём и другой пищевой добавки — магния?

PerformanceLab

PerformanceLab

На самом деле приём пищевых добавок с мелатонином - это не единственный способ получить качественный сон. Среди других методов выделяются достаточная физическая активность, ограничение потребления алкоголя и ограничение времени, проводимого перед экраном.

Может помочь и приём магния. Хотя ещё нет достаточного количества научных доказательств этого. Однако уровень магния может быть косвенно связан со способностью организма человека следовать определённому графику сна. Возможно, именно поэтому некоторые безрецептурные препараты для сна содержат как мелатонин, так и магний.

LIUDMILA CHERNETSKA

LIUDMILA CHERNETSKA

Полностью механизм влияния магния на сон не изучен. Тем не менее магний может воздействовать на уровень мелатонина в организме человека. Количество магния, которое у вас есть, может повлиять на то, насколько хорошо будет синтезироваться мелатонин.

Лучше всего перед приёмом той или иной добавки сначала проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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