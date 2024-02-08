Фитнес и здоровье
Опубликовано 08 февраля 2024, 04:30
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Правда ли, что окунание в ледяную воду после тренировки полезно

Исследования показывают, что ледяная вода после занятий спортом и правда может благотворно повлиять на здоровье. Но нужно знать также несколько нюансов.
Stefan Stefancik from Pexels

Stefan Stefancik from Pexels

Научно доказано, что ледяная вода после тренировки помогает быстрее и лучше восстанавливаться. Она уменьшает воспаление, болезненность, может повысить устойчивость организма к болезням, привести в норму баланс нервной системы, улучшить когнитивные функции, настроение.

Погружение в холодную воду после фитнеса может быть частичным или полным. Человек проводит при этом в воде несколько минут. Это может быть даже наполненная холодной водой и кубиками льда ванна. При этом не рекомендуется погружаться в ледяную воду с течением, например в реку.

Advanced Functional Medicine

Advanced Functional Medicine

Перед тем как залезть в воду, проверьте её температуру. Она должна составлять +10 градусов Цельсия или меньше. Такие погружения можно практиковать ежедневно, но если вы будете так делать после тренировки, то это может поставить под угрозу ваш прогресс в долгосрочной перспективе.

Исследования, посвящённые погружениям в холодную воду, показали, что оно помогает снизить степень повреждения мышц, которое вызвано физической нагрузкой. В результате воспаление тоже снижается, как и болезненность. Эти преимущества могут являться результатом быстрого сужения кровеносных сосудов из-за холодной воды. Холод может вызвать такие реакции в организме, как снижение метаболической активности, изменения в выработке гормонов и кровотоке, активация иммунной системы.

У этого метода есть и недостатки. Самый очевидный из них — это ощущение холода и дискомфорта. Также вы можете подвергнуться риску обморожения, если погружаетесь в озеро, покрытое льдом и снегом. Слишком долгое нахождение в ледяной воде может тоже привести к переохлаждению.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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