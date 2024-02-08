Правда ли, что окунание в ледяную воду после тренировки полезно

Перед тем как залезть в воду, проверьте её температуру. Она должна составлять +10 градусов Цельсия или меньше. Такие погружения можно практиковать ежедневно, но если вы будете так делать после тренировки, то это может поставить под угрозу ваш прогресс в долгосрочной перспективе.

Исследования, посвящённые погружениям в холодную воду, показали, что оно помогает снизить степень повреждения мышц, которое вызвано физической нагрузкой. В результате воспаление тоже снижается, как и болезненность. Эти преимущества могут являться результатом быстрого сужения кровеносных сосудов из-за холодной воды. Холод может вызвать такие реакции в организме, как снижение метаболической активности, изменения в выработке гормонов и кровотоке, активация иммунной системы.

У этого метода есть и недостатки. Самый очевидный из них — это ощущение холода и дискомфорта. Также вы можете подвергнуться риску обморожения, если погружаетесь в озеро, покрытое льдом и снегом. Слишком долгое нахождение в ледяной воде может тоже привести к переохлаждению.

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