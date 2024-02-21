Правда ли, что различные запахи улучшают спортивные результаты

В 19 выбранных исследованиях число участников колебалось от 10 до 104 (большинству из них было около 20 лет и они были физически здоровы). Также продолжительность воздействия запаха на человека варьировалась от нескольких секунд до пяти минут. Эксперименты проводились в США, Великобритании, на Филиппинах, в Иране, Южной Корее, Японии, на Западном берегу Палестины, на Тайване.

Пять исследований, связанных с силовой деятельностью, показали, что аммиак увеличивает частоту сердечных сокращений, повышает внимательность, работоспособность; некоторые запахи могут снизить диастолическое артериальное давление на 7 мм рт. ст.; перечная мята помогла сделать на два отжимания с максимальным усилием больше; лаванда может снизить концентрацию внимания.