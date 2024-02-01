Фитнес и здоровье
Опубликовано 01 февраля 2024, 13:30
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Правда ли, что «цветной шум» улучшает сон

Известно, что каждый четвёртый человек страдает каким-либо расстройством сна: бессонницей, апноэ во сне, нарколепсией, гиперсомнией, синдромом беспокойных ног. При этом для четверти этих пациентов не существует эффективного и долгосрочного лечения. Один из способов избавиться от проблем со сном - это использование устройств, производящих «цветной шум». Но работает ли это на самом деле?
Unsplash/CC0 Public Domain

Unsplash/CC0 Public Domain

Джули Кэрриер, профессор кафедры психологии Университета Монреаля и исследователь Центра перспективных исследований в области медицины сна больницы Сакре-Кёр в Монреале, выяснила, насколько эффективен «цветной шум» при проблемах со сном.

Наш мозг даже во время сна продолжает реагировать на окружающие звуки. Около 10 лет учёные даже обнаружили, что некоторые слуховые сигналы вызывают в спящем мозге более медленные волны. Но это работает только с очень короткими сигналами, посланными точно в нужное время. Кроме того, мозг человека должен быть подключён к ЭЭГ.

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Discover

Кэрриер и её команда повторили эксперимент десятилетней давности в своей лаборатории. Результат оказался таким же: точный звуковой сигнал может заставить нервную систему производить медленные волны. Однако доказательств того, что эти волны помогут улучшить качество сна у того, кто страдает бессонницей, сейчас нет.

Соответственно, на сегодняшний день научных доказательств того, что звук или звуки улучшают сон, оказывая влияние на мозговые волны, недостаточно. Тем не менее некоторым людям может помочь всё, что отличается успокаивающим эффектом. Например, музыка или белый шум.

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Автор:Егор Ларионов
Редакция
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