Правда ли, что тюрбан может заменить велосипедный шлем

Всего сравнивали учёные пять разных фасонов тюрбанов. Оказалось, что по сравнению с непокрытой ничем головой тюрбаны снижают вероятность травмы. К примеру, тюрбан в стиле «дастар» снижал силу удара на 23%, а тюрбан в стиле «думалла» при ударе в боковую часть головы — на 59%.

Но в целом же шлемы всё-таки лучше защищают голову от ударов, чем тюрбаны. Однако интересно, что всё же у тюрбанов были такие же, как у шлемов, или даже лучшие показатели по одному либо нескольким параметрам травматизма.