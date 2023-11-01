Правда ли, что яйца помогают сбросить вес
Известно, что яйца содержат много белка, полезных жиров и других необходимых питательных веществ. Но помогают ли они в снижении веса?
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Дестини Муди, дипломированный диетолог и спортивный диетолог из Garage Gym Reviews, объяснила, действительно ли употребление яиц помогает похудеть. Исследование, опубликованное в 2022 году в журнале Nutrients, показало, что эти продукты позволяют вам чувствовать себя сытым за счёт высокого содержания в них белка. Также они низкокалорийны.
Вот пять факторов, благодаря которым яйца помогут вам сбросить лишние килограммы.
Они ускоряют обмен веществ и помогают контролировать голод. В одном яйце среднего размера содержится примерно 6 г белка. Это вещество насыщает и ускоряет метаболизм. Недавние исследования также показывают, что яичные желтки помогают улучшить метаболическое здоровье. Люди, которые едят полноценный завтрак (который включает яйца), как утверждают учёные, едят в течение остальной части дня меньше. Одно исследование 2008 года показало, что мужчины, которые придерживались диеты с контролируемой калорийностью и каждый день ели на завтрак три яйца, сжигали на 16% больше жира, чем те, кто ел на завтрак бублики.
Это универсальный продукт. Вы можете сделать омлет с овощами, пожарить яйца, добавить их к салату и пр.
Их легко готовить. С приготовлением яиц справятся даже те, кто обладает минимальными кулинарными навыками.
Они богаты питательными веществами. Одно яйцо среднего размера содержит всего 66 ккал, но также в нём есть холин, витамин D, фолиевая кислота, витамины группы B, йод и высококачественный белок.
Это высококачественный источник белка. Благодаря этому яйца укрепляют мышцы, помогает их наращивать. Это важно при снижении веса и занятиях спортом.
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