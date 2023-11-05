Правда ли, что йогурт поможет вам похудеть

На самом деле йогурт и правда может быть хорошим дополнением к здоровому питанию или диете, направленной на снижение веса. Но важно при этом знать о следующих его особенностях.

Йогурт содержит пробиотики. Благодаря им вы сможете более эффективно контролировать вес и у вас улучшится пищеварение.

Он богат питательными веществами. Например, кальцием, витаминами группы В, витамином D.

Он универсален. Вы можете добавить в йогурт семена или орехи, чтобы получить больше клетчатки.