Признаки того, что ваша жена – нарцисс

Жена-нарцисс, как отмечает консультант по семейным отношениям Саад Камель, ставит всегда на первое место себя и любит только себя. Кроме того, она завидует мужу и другим членам семьи, пытается обесценить их успехи.

Вот какие ещё признаки указывают на то, что ваша жена - нарцисс.

Высокомерие и снисходительность. Женщине постоянно кажется, что она другая, не такая, как все. Сближается она лишь с теми, у кого высокий социальный статус.

Отсутствие симпатии к мужу. Она ожидает, что муж ей будет постоянно говорить комплименты, но на деле даже от этого не получает удовлетворения.

Постоянная критика мужа. Кроме того, женщина пользуется тем, что её муж рассказывает ей о секретах, связанных с друзьями или работой.

Ненависть и зависть. Такая женщина не может принять то, что кто-то лучше неё. Она самовлюблённая и обидчивая.

Жизнь вдали от реальности. В целом жена-нарцисс живёт в иллюзиях. Она любит хвастаться.

Самоуверенность и упрямство. Она спорит, если кто-то с ней не соглашается. Совершенно не может принимать критику или мнение, которое отличается от её собственного.

Внутренняя хрупкость. Ей просто хочется производить впечатление хорошей жены, показать, что она счастлива.