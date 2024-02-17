Проблемы с эрекцией назвали предвестником инфаркта

Елена Малышева подчеркнула, что эрекция – это "сосудистый феномен", напрямую зависящий от кровоснабжения полового члена. При наличии препятствий в сосудах, например, атеросклеротической бляшки, кровоток в мелких сосудах полового члена нарушается, что приводит к ЭД.

По словам кардиолога Германа Гандельмана, та же бляшка, что и в сосудах полового члена, может развиваться и в сердечных сосудах, что впоследствии может привести к инфаркту. Статистика показывает, что у мужчин, страдающих от ЭД, риск инфаркта в ближайшие два года значительно выше, чем у тех, кто не имеет проблем с эрекцией.

ЭД – это не просто досадная проблема, но и потенциальный индикатор серьезных проблем с сердцем. Мужчинам, столкнувшимся с ЭД, не стоит стесняться и откладывать визит к врачу. Своевременная диагностика и лечение ЭД могут не только улучшить качество жизни, но и снизить риск инфаркта.

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