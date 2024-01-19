Профессор университета перечислил симптомы обморожения и способы его лечения

Для возникновения обморожения открытые части тела должны подвергаться воздействию температуры ниже -0,55 градусов Цельсия. В этом случае уйдёт на это несколько часов. При этом чем ниже температура, тем быстрее наступает обморожение.

На вероятность обморожения существенное влияние оказывает также ветер. К примеру, при температуре -20 градусов Цельсия можно обморозить открытые участки тела менее чем за полчаса.

Повышает риск обморожения и мокрая одежда. Всё потому, что влага отводит тепло от тела гораздо быстрее, чем воздух.

Из-за воздействия холода происходит онемение открытых участков тела, а также их покалывание. В результате кожа белеет либо краснеет, поскольку тело отчаянно пытается согреться. Это начальная стадия обморожения. Она хоть и вызывает неприятные ощущения, но не приводит к необратимым повреждениям тканей.

Далее начинают замерзать уже ткани кожи. Если обморожены только кожа и подлежащие соединительные ткани, это называется поверхностным обморожением. На этом этапе кожа становится бледной или даже серовато-синей из-за снижения кровотока, образования кристаллов льда, ограничения кровоснабжения и онемения поражённых участков.

Если воздействие холода всё ещё продолжается, то обморожение распространяется глубже, затрагивая мышцы и сухожилия, кровеносные сосуды и даже кости. Этот уровень связан уже с ампутацией конечностей.

В случае обморожения нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. В тяжёлых случаях после согревания человеку может потребоваться хирургическое вмешательство для удаления мёртвых тканей. Бывает и так, что поражённый участок становится невозможно спасти и приходится его ампутировать.

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