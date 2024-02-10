Прорыв в лечении эпилепсии: замена «потерянного» фермента

CDD — это разрушительное заболевание, вызванное дефектным геном, который препятствует выработке фермента CDKL5. Этот фермент играет важнейшую роль в развитии мозга, и его отсутствие приводит к припадкам, ухудшению обучаемости и трудностям социального взаимодействия. Существующие лекарства устраняют только симптомы, но не первопричину.

Исследователи обнаружили, что хотя CDKL5 является основным ферментом, фосфорилирующим ключевую молекулу (EB2) в нервных клетках, вторичный фермент, CDKL2, также может вмешаться. У мышей, лишенных CDKL5, повышение уровня CDKL2 частично восстанавливало фосфорилирование EB2, что говорит о его потенциале в качестве терапевтической мишени.

В настоящее время исследовательская группа изучает два перспективных направления:

Стимулирование клеток мозга мышей, лишенных CDKL5, к выработке большего количества CDKL2.

Разработка совместно с биотехнологическими компаниями новых лекарств, способных повысить уровень CDKL2.

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