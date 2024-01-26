Против рака простаты помогла блокировка тестостерона комбинированной терапией

В исследовании, проведенном учеными Калифорнийского университета в Сан-Франциско, приняли участие 503 пациента, которым была сделана операция по поводу рака простаты, а затем произошел рецидив.

Пациенты были рандомизированы для получения либо одного препарата, снижающего тестостерон, либо комбинации двух или трех препаратов, снижающих тестостерон. Те, кто получал комбинированную терапию, оставались свободными от рака дольше, чем те, кто принимал один препарат.

Исследование также показало, что пациенты, получавшие комбинированную терапию, испытывали меньше побочных эффектов, чем те, кто принимал один препарат.

В настоящее время исследователи собираются провести более подробный анализ того, как пациенты переносили различные виды лечения.

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