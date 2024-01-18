Психолог назвал причины, по которым дыхательная гимнастика так полезна для здоровья

Главная роль в вопросах пользы правильного дыхания отводится блуждающему нерву. Он составляет часть парасимпатической нервной системы, которая важна для восстановления организма после стрессовых ситуаций, поддержания покоя и нормализации работы ЖКТ. Выполняя дыхательные практики, человек активирует блуждающий нерв и парасимпатическую нервную систему.

Во время стимуляции блуждающего нерва у нас снижается частота сердечных сокращений. Также этот нерв влияет на различные процессы пищеварения. Происходит его стимуляция при медленном дыхании в целом и длинном выдохе.

Дыхательная гимнастика поможет тем, кто испытывает сильные эмоции. К примеру, страх или злость. Однако если вы занимаетесь такой гимнастикой регулярно, то организм начинает функционировать, ставя в приоритет парасимпатическую нервную систему. В результате человек становится спокойнее, ему легче становится управлять стрессом. Это доказало одно исследование, в ходе которого люди выполняли один раз в неделю в течение 90 минут дыхательные упражнения. В итоге у участников улучшилось настроение, снизился уровень стресса, была ниже частота сердечных сокращений и меньше кортизола (гормона стресса) в слюне.