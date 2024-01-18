Фитнес и здоровье
06:45, 18 января 2024
2 мин.

Психолог назвал причины, по которым дыхательная гимнастика так полезна для здоровья

Многие люди дыхательные упражнения воспринимают как эзотерику. Но в действительности это очень простой и научно обоснованный метод улучшения самочувствия. И вот почему.
Dr. Weil

Dr. Weil

Главная роль в вопросах пользы правильного дыхания отводится блуждающему нерву. Он составляет часть парасимпатической нервной системы, которая важна для восстановления организма после стрессовых ситуаций, поддержания покоя и нормализации работы ЖКТ. Выполняя дыхательные практики, человек активирует блуждающий нерв и парасимпатическую нервную систему.

Во время стимуляции блуждающего нерва у нас снижается частота сердечных сокращений. Также этот нерв влияет на различные процессы пищеварения. Происходит его стимуляция при медленном дыхании в целом и длинном выдохе.

Дыхательная гимнастика поможет тем, кто испытывает сильные эмоции. К примеру, страх или злость. Однако если вы занимаетесь такой гимнастикой регулярно, то организм начинает функционировать, ставя в приоритет парасимпатическую нервную систему. В результате человек становится спокойнее, ему легче становится управлять стрессом. Это доказало одно исследование, в ходе которого люди выполняли один раз в неделю в течение 90 минут дыхательные упражнения. В итоге у участников улучшилось настроение, снизился уровень стресса, была ниже частота сердечных сокращений и меньше кортизола (гормона стресса) в слюне.

Хабр

Хабр

Также дыхательные практики помогают избежать выгорания, снизить кровяное давление, улучшить сон, укрепить иммунитет. Положительно влияют такие упражнения и на память, внимание, когнитивные функции.

А ещё многие исследования показывают, что благодаря дыхательным практикам можно сбросить вес. И объясняется это несколькими факторами. Прежде всего, дыхательные упражнения снижают уровень стресса у человека. Ещё они ускоряют обмен веществ, укрепляют дыхательные мышцы и мышцы живота.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.