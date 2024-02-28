Психолог объяснил, почему нет смысла запрещать детям сидеть в соцсетях
Troomi
Какой самый эффективный способ защитить психическое здоровье наших детей? На протяжении двух последних десятилетий считается, что это запрет соцсетей. Тем не менее лучшие научные данные, которыми мы располагаем на данный момент, не подтверждают это.
Важно понимать, что социальные сети оказывают и положительное влияние на детей и подростков. Молодёжь сегодня пользуется ими, чтобы общаться друг с другом или делиться своими хобби. А когда происходят трагедии, то они могут получить в Сети поддержку.
Данные глобального исследования психического здоровья, собранные в 168 странах за 18 лет, показывают, что нет никакой причинно-следственной связи между появлением Интернета и благополучием молодых людей. В целом 99,6% благополучия детей вовсе не зависит от того, какое количество времени они проводят за гаджетами.
Существует также очень мало убедительных доказательств того, что соцсети вызывают проблемы с психическим здоровьем у детей.
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