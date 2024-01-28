Психологи перечислили главные мифы о браке
Our everyday life
Вот в какие мифы о браке мы всё ещё верим.
Любовь побеждает все. На самом деле любовь вовсе не гарантирует счастье. У партнёров также должны быть такие вещи, как общие ценности, доверие, открытое общение, желание прийти к компромиссу.
Для брака нужно найти родственную душу. Секрет большинства браков в том, что люди вместе развиваются, растут, строят отношения.
Брак — это утрата свободы. После свадьбы муж и жена — это всё ещё отдельные личности и никто не является чей-либо собственностью.
Счастливые пары не ссорятся. На самом деле разногласия возникают во всех отношениях. И связано это с тем, что брак - союз двух отдельных (и отличающихся друг от друга) людей.
Равенство в браке — это равные обязанности. Главное - это баланс. Лучше всего, чтобы все дела разделялись между супругами поровну. Но важно и также поддерживать друг друга.
Брак спасёт от одиночества. Даже после свадьбы можно чувствовать себя одиноким.
Дети помогут сохранить брак. Часто бывает как раз наоборот.
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