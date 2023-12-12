Пять домашних средств для облегчения боли в горле

Людям с болью в горле в любом случае нужно обратиться к врачу, чтобы убедиться, что у них нет фарингита или другого заболевания, для которого нужны рецептурные лекарства. Но эти средства тоже помогают облегчить боль.

Мёд. Это натуральное противовоспалительное средство, а чаще всего боль в горле вызвана именно воспалением. Также мёд безопасен для большинства людей в возрасте от 1 года.

Чай. Ромашковый чай обладает противовоспалительными свойствами. А если его подсластить мёдом и принимать в горячем виде, то можно облегчить боль в горле.