Пять домашних средств для облегчения боли в горле
Боль в горле - это обычное явление в сезон гриппа и простуды. Но существуют натуральные средства, которые помогут вам с этим справиться, говорят врачи.
myDr
Людям с болью в горле в любом случае нужно обратиться к врачу, чтобы убедиться, что у них нет фарингита или другого заболевания, для которого нужны рецептурные лекарства. Но эти средства тоже помогают облегчить боль.
Мёд. Это натуральное противовоспалительное средство, а чаще всего боль в горле вызвана именно воспалением. Также мёд безопасен для большинства людей в возрасте от 1 года.
Чай. Ромашковый чай обладает противовоспалительными свойствами. А если его подсластить мёдом и принимать в горячем виде, то можно облегчить боль в горле.
Холодные угощения. Возможно, для облегчения боли в горле подойдёт мороженое.
Солёная вода. Национальный институт здравоохранения рекомендует в чашку тёплой воды добавить 1/8 чайной ложки соли и 1/4 чайной ложки пищевой соды. Это всё нужно перемешать, а затем полоскать раствором горло три-четыре раза в день. Исследования подтверждают, что это может помочь, говорит доктор Хайди Хатчисон.
Перечная мята. Она тоже отличается противовоспалительным эффектом. Но перед этим поговорите со своим лечащим врачом, поскольку у некоторых людей мята вызывает повышение давления.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.