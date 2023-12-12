Пять праздничных блюд, которых избегает врач-кардиолог
Элизабет Клодас , сертифицированный кардиолог, рассказала, какие популярные праздничные блюда она старается не есть.
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Эгг-ног. В нём много калорий, холестерина, вредных насыщенных жиров, добавленного сахара. Когда дело касается здоровья сердца, это худший напиток, который только существует.
Булочки/хлеб. Все мы любим булочки с маслом. Однако хлебобулочные изделия содержат много натрия и «пустых» калорий. Известно, что большое количество натрия приводит к повышению кровяного давления.
Закуски перед ужином. Обычно они содержат мало питательных веществ и при этом высококалорийны.
Смешанные напитки. В коктейлях большое количество дополнительных калорий и сахара. Это приводит к повышенному риску возникновения нарушений сердечного ритма, ухудшению показателей холестерина, повышению кровяного давления.
Праздничное печенье. Одно печенье содержит примерно 100 ккал. Чтобы это сжечь, вам придётся пройти около 2 км.
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