Пять праздничных блюд, которых избегает врач-кардиолог

Эгг-ног. В нём много калорий, холестерина, вредных насыщенных жиров, добавленного сахара. Когда дело касается здоровья сердца, это худший напиток, который только существует.

Булочки/хлеб. Все мы любим булочки с маслом. Однако хлебобулочные изделия содержат много натрия и «пустых» калорий. Известно, что большое количество натрия приводит к повышению кровяного давления.

Закуски перед ужином. Обычно они содержат мало питательных веществ и при этом высококалорийны.