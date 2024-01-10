Пять причин, почему здоровье кишечника важно для иммунитета
Иммунная система — это сложная сеть, на которую влияет большое количество факторов. Один из основных таких факторов — здоровье кишечного микробиома, то есть бактерий и других организмов, которые живут в пищеварительном тракте.
Women's Health
Вот несколько причин, почему вы должны серьёзно относиться к здоровью своего кишечника в сезон гриппа.
В кишечнике обитают триллионы организмов, и многие из них полезны. Микробы помогают предотвратить чрезмерный рост вредных бактерий. Для того чтобы микробиом был разнообразным, важно получать из еды достаточное количество клетчатки. По данным UCLA Health, в пищеварительном тракте находится большая часть человеческих клеток, составляющих вашу иммунную систему (около 70%).
Может быть сложно понять, здоровый ли у вас кишечный микробиом. У специалистов нет единого мнения по поводу того, как в норме должен выглядеть микробиом кишечника. Лучшее, что можно сказать по этому поводу, — в нём должно быть много разнообразных полезных бактерий, должен быть соблюдён правильный баланс между «хорошими» и «плохими» бактериями.
Кишечные бактерии могут повлиять на вашу иммунную систему и за пределами пищеварительного тракта. Исследователи выделили несколько таких способов. Один из них — производство короткоцепочечных жирных кислот. Также учёные уже знают, каким образом кишечные микробы помогают лёгким контролировать развитие респираторных вирусных инфекций.
То, что вы едите, может сказаться на разнообразии бактерий в кишечнике. Главную роль в этом плане играет клетчатка. Лучшее, что вы можете сделать для здоровья кишечника, — есть разнообразные продукты, богатые клетчаткой: цельнозерновые, бобовые, фрукты и овощи, орехи и семена. Особенно полезными будут овёс, ячмень, чеснок, лук-порей, лук и спаржа. Чем больше в рационе растительной пищи, тем здоровее будет ваш микробиом. Ещё одна полезная для кишечника категория продуктов — это те, которые содержат пробиотики: йогурт, кефир, темпе, кимчи, некоторые маринованные овощи.
На здоровье кишечника могут влиять и другие факторы, кроме диеты. Это стресс, сон, физическая активность. Научно доказано, что психологический стресс или депрессия могут привести к изменению состава бактерий в кишечнике.
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