Пять признаков, что у вас серьёзное расстройство сна

Если апноэ во сне не лечить, то эта болезнь может привести к развитию проблем сердцем, а также к инсульту. Один из самых распространённых симптомов апноэ — громкий храп. Среди других признаков — ощущение удушья, частое пробуждение, сильная усталость, головная боль и слабость.

А вот какие симптомы апноэ во сне можно легко пропустить.

Депрессия. В ходе одного исследования выяснилось, что бессонница (например, при апноэ во сне) сильнее всего связана с тревогой и депрессией. Другое исследование показало, что у 46% людей с обструктивным апноэ во сне наблюдаются симптомы депрессии.

Скрежетание зубами. По-другому это называется бруксизмом. Учёные выяснили, что каждый четвёртый человек с этой особенностью также страдает апноэ во сне.