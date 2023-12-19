Фитнес и здоровье
02:15, 19 декабря 2023
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Пять признаков, что у вас серьёзное расстройство сна

Апноэ во сне, по данным клиники Кливленда, встречается довольно редко. При этом заболевании у человека во время сна останавливается дыхание.

The Spine and Sports Center

The Spine and Sports Center

Если апноэ во сне не лечить, то эта болезнь может привести к развитию проблем сердцем, а также к инсульту. Один из самых распространённых симптомов апноэ — громкий храп. Среди других признаков — ощущение удушья, частое пробуждение, сильная усталость, головная боль и слабость.

А вот какие симптомы апноэ во сне можно легко пропустить.

Депрессия. В ходе одного исследования выяснилось, что бессонница (например, при апноэ во сне) сильнее всего связана с тревогой и депрессией. Другое исследование показало, что у 46% людей с обструктивным апноэ во сне наблюдаются симптомы депрессии.

Скрежетание зубами. По-другому это называется бруксизмом. Учёные выяснили, что каждый четвёртый человек с этой особенностью также страдает апноэ во сне.

demaerre

demaerre

Першение в горле. То же самое касается боли в горле. Если у вас нет лихорадки, но всё равно болит горло, то, скорее всего, это из-за апноэ во сне.

Сухость во рту. Храп непосредственно связан с дыханием через рот. Это может вызвать сухость во рту с утра.

Сонный паралич. Он встречается у 38% людей с обструктивным апноэ во сне.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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