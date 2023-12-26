Пять признаков, что ваша головная боль опасна для здоровья

В большинстве случаев головная боль проходит сама по себе и не является признаком чего-то более серьёзного. Обычно длится такая боль от 30 минут до нескольких часов. Избавиться от головной боли помогают употребление большого количества воды, отдых, приём парацетамола или ибупрофена.

Доктор Йоханнес Уйс, врач общей практики из Broadgate в Лондоне, назвал пять признаков, которые указывают на то, что ваша головная боль вызвана чем-то серьёзным.