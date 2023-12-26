Пять признаков, что ваша головная боль опасна для здоровья
Головные боли возникают у многих людей, и обычно эта проблема не вызывает особого беспокойства. Но всё же есть некоторые предупреждающие знаки, на которые обязательно нужно обратить внимание.
Cleveland Clinic Health Essentials
В большинстве случаев головная боль проходит сама по себе и не является признаком чего-то более серьёзного. Обычно длится такая боль от 30 минут до нескольких часов. Избавиться от головной боли помогают употребление большого количества воды, отдых, приём парацетамола или ибупрофена.
Доктор Йоханнес Уйс, врач общей практики из Broadgate в Лондоне, назвал пять признаков, которые указывают на то, что ваша головная боль вызвана чем-то серьёзным.
Среди этих симптомов — внезапная и сильная головная боль; громовая головная боль, которая достигает пика в течение нескольких секунд или минут (это может указывать на кровотечение); головная боль после травмы; головная боль с температурой; головная боль вместе со скованностью шеи.
Обязательно сходите на приём к своему терапевту, если у вас есть один или несколько из перечисленных выше признаков.
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