Фитнес и здоровье
06:00, 23 ноября 2023
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Пять проблем со здоровьем, к которым приводит слишком горячий душ

Осенью и зимой горячий душ может быть одним из способов согреться. Однако, по словам доктора Махьяра Маддахали, практикующего врача, специализирующегося на сосудистой хирургии, слишком высокая температура воды может навредить организму.

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Во-первых, горячий душ может сделать вашу кожу сухой. На коже человека есть натуральные масла, и горячая вода может их полностью смыть.

Из-за очень горячего душа ваша кожа может покраснеть, на ней может появиться раздражение. Происходит это потому, что чересчур горячая вода приводит к расширению кровеносных сосудов под кожей.

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Горячая вода способна повредить волосы. Помимо этого, вы можете упасть в обморок в душе, так как длительное нахождение в очень горячей воде приводит к снижению кровяного давления.

Наконец, слишком горячий душ может подорвать иммунитет. Оптимальная температура воды в душе, по мнению дерматолога Роберта Анолика, должна находиться между 36 и 40 градусами Цельсия.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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