Пять самых полезных сезонных овощей и фруктов

Тыква. Она богата антиоксидантами, витаминами А, B2, С, Е. Употребление тыквы улучшит здоровье кишечника, сердца, приведёт в норму кровяное давление, обеспечит организм калием.

Гранат. Этот фрукт содержит некоторые витамины группы В, а также витамины А, С. Гранат помогает привести в норму уровень сахара и холестерина в крови, предотвращает рак, болезнь Альцгеймера.

Хурма. В ней много антиоксидантов, благодаря которым вы защитите организм от рака. Также укрепить иммунитет вам поможет витамин С. Известно, что хурма улучшает пищеварение, борется с язвой и гастритом, очищает печень.