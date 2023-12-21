Пять способов избежать набора веса и сэкономить на еде в праздники

Прежде чем отправиться на вечеринку, перекусите чем-нибудь «здоровым". Исследования показывают, что тщательно выбранные закуски могут влиять на чувство сытости после еды. В результате вы будете есть меньше. Самый сильный эффект будет от закусок с высоким содержанием белка: это горсть орехов, йогурт, хумус с овощными палочками.

Откажитесь от низкоуглеводных алкогольных напитков. Один опрос показал, что 15% любителей пива с низким содержанием углеводов употребляли этого напитка больше, чем обычно, так как считали его полезнее. При этом калории в спиртных напитках исходят не от углеводов, а от самого алкоголя.

Не экономьте на здоровой пище на Рождество. Исследования демонстрируют, что здоровое питание обходится на самом деле дешевле, чем обработанные продукты и алкоголь. Поэтому лучше замените ветчину на более постное и лёгкое мясо: например, на морепродукты; выбирайте в качестве гарниров свежие салаты с сезонными продуктами (манго, арбуз, персик, огурец, помидоры); при жарке пользуйтесь оливковым маслом вместо растительного и ароматными травами вместо соли; если хотите добавить в рацион несезонный овощ, то поищите его в замороженном или консервированном виде; готовьте соусы и заправки для салатов самостоятельно.