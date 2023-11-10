Пять видов чаёв, которые сжигают жир на животе

Зелёный чай. Исследование 2022 года показало, что те, кто потреблял четыре и больше чашек зелёного чая в день, имели на 44% меньше шансов столкнуться с абдоминальным ожирением, чем люди, которые вообще не пили этот чай. В более раннем исследовании 2008 года утверждается также, что участники, страдающие ожирением, которые регулярно выпивали чашку зелёного чая, теряли больше общей массы тела. Большая часть полезных свойств этого чая связана с наличием в нём катехинов.

Чай улун. Научно доказано, что в этом чае содержатся полифенолы, ускоряющие обмен веществ и уменьшающие количество жира в брюшной полости. Также одно исследование 2020 года продемонстрировало, что чай улун увеличивает расщепление жира примерно на 20%, и это продолжается, даже когда человек спит.

Чёрный чай. Отчёт 2016 года показал, что полифенолы, содержащиеся в этом чае, борются с ожирением, помогают уменьшить массу тела, количество висцерального жира. В ходе исследования 2014 года выяснилось, что те участники, которые пили три чашки чёрного чая каждый день в течение трёх месяцев, потеряли больше веса и жира на животе, чем те, кто чай не пил.