Пять витаминов и минералов, которые дадут вам энергию зимой

Зимой может возникнуть соблазн повысить уровень своей энергии при помощи кофе и энергетиков. Но есть вариант ещё лучше - это приём специальных витаминов и минералов.

Фиахра Ломбард, менеджер по разработке продуктов в Natures Aid, назвала пять лучших пищевых добавок для увеличения уровня энергии. Это витамины B5, B12, C, железо, магний.