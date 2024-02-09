Работают ли средства по уходу за кожей с коллагеном

Если говорить о средствах для ухода за кожей с коллагеном, то их эффективность не так хорошо изучена. Тем не менее известно, что эти средства тоже могут улучшить текстуру и эластичность кожи, гидратацию, предотвратить потерю воды.

Исследования показывают, что уход за кожей с коллагеном улучшает состояние морщин, увлажняет кожу и повышает её эластичность. Однако маловероятно, что коллагеновые средства действительно убирают тонкие линии на самом глубоком уровне. Кожа человека теряет эластичность и коллаген как в дерме, так и в более глубоких жировых тканях. Нет научных доказательств того, что продукты с коллагеном для местного применения достигают этих глубоких слоёв и стимулируют выработку коллагена.

Молекулы коллагена для местного применения слишком велики, чтобы ваша кожа могла правильно их усвоить. Поэтому вы просто не получаете все полезные свойства коллагена. При этом средства для ухода за кожей с коллагеном часто содержат гидролизованный коллаген или аминокислоты, которые помогают вырабатывать коллаген (глицин, пролин и гидроксипролин). Гидролизованный коллаген распадается на более мелкие аминокислотные цепи, которые легче усваиваются организмом. Исследования демонстрируют, что этот тип коллагена может впитываться во внешний слой кожи при нанесении на неё.

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