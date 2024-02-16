Рак печени решили лечить силами микророботов с магнитным управлением

Эти микророботы, состоящие из намагничивающихся наночастиц оксида железа, управляются внешним магнитным полем, что позволяет точно нацеливаться на опухоли в печени. Ранее сила тяжести представляла собой проблему, ограничивая эффективность этого подхода, особенно в случае опухолей, расположенных выше места введения. Однако исследователи разработали инновационный алгоритм, который сочетает гравитацию с магнитной навигацией, облегчая микророботам путь к артериальным ветвям, снабжающим опухоль.

Это доказательство концепции, опубликованное в журнале Science Robotics, открывает огромные перспективы для нового лечения рака печени. Нынешний стандарт — трансартериальная химиоэмболизация — инвазивен и требует высокой квалификации персонала. В отличие от этого, подход с магнитным наведением обеспечивает большую точность и визуализацию, используя возможности МРТ.

Благодаря тщательным экспериментам на свиньях и моделированию на основе анатомических данных человека исследователи продемонстрировали осуществимость и эффективность этого подхода при различных конфигурациях печени. Однако клиническое применение этой технологии все еще находится в зачаточном состоянии, требуя дальнейшей оптимизации навигации в реальном времени и всестороннего моделирования физиологических параметров.

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