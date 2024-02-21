Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 февраля 2024, 12:00
2 мин.

Раскрыта диета, которая помогает обратить вспять старение

Откажитесь от периодического голодания, диеты Аткинса, диеты Дюкана, кето, палео, веганской, средиземноморской диеты и всего остального. Появился новый метод питания, который не только делает здоровее, но и омолаживает.
Industry Tap

Industry Tap

Новое исследование, проведённое Школой геронтологии имени Леонарда Дэвиса Университета Южной Калифорнии, показало следующее. Оказывается, циклы диеты, имитирующей голодание (FMD), значительно снижают вероятность развития различных заболеваний и уменьшают биологический возраст человека.

Программа питания FMD, разработанная профессором Вальтером Лонго и его командой, представляет собой пятидневный рацион с высоким содержанием ненасыщенных жиров и низким общим содержанием калорий, белков и углеводов. Также в течение пяти дней людям разрешалось употреблять определённые порции растительных супов, энергетических батончиков, энергетических напитков, чипсов и чая. Кроме того, им давали пищевые добавки.

Getty

Getty

В новом исследовании участвовали две группы мужчин и женщин в возрасте от 18 до 70 лет. Добровольцы прошли 3−4 ежемесячных цикла лечения. Во время этих циклов они в течение пяти дней соблюдали диету FMD, а затем возвращались к своему обычному рациону на 25 дней.

Образцы крови участников после окончания исследования показали, что у них снизились показатели резистентности к инсулину, среднего уровня сахара в крови и другие факторы риска возникновения диабета. Магнитно-резонансная томография (МРТ) выявила уменьшение у людей жира в брюшной полости и печени, что указывает на снижение вероятности развития метаболического синдрома (группы проблем со здоровьем, которые подвергают риску возникновения диабета 2 типа или состояний, влияющих на сердце или кровеносные сосуды). Также эти циклы питания, по-видимому, омолодили иммунную систему. К примеру, участники уменьшили свой биологический возраст в среднем на 2,5 года.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.