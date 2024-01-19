Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 января 2024, 00:00
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Раскрыта диета, которая поможет женщинам оставаться здоровыми в старости

Исследование, проведённое экспертами из Научно-исследовательского центра питания человека имени Джина Майера при Министерстве сельского хозяйства США, показало, что у женщин, которые потребляют больше белковых продуктов, есть преимущество. В частности, они меньше болеют хроническими заболеваниями и с большей вероятностью сохранят хорошее здоровье в старости.
Health

Health

Учёные проанализировали данные, полученные от более чем 48 тысяч женщин, и обнаружили, что у тех, кто в свой рацион включал больше белка, было гораздо меньше случаев сердечных заболеваний, рака и диабета, ухудшения когнитивных и психических функций. Получали белок при этом участницы из фруктов, овощей, хлеба, фасоли, бобовых, макарон.

В целом потребление белка в среднем возрасте связано с поддержанием хорошего здоровья в пожилом возрасте. Причём этому способствует получение большей части белка из растительных источников, а также потребление небольшого количества животного белка.

Alonso Nichols

Alonso Nichols

Женщины, которые ели больше растительного белка, на 46% чаще оставались здоровыми до старости. Те же, кто в основном ел животный белок, имели на 6% меньше шансов остаться здоровыми с возрастом. У них, как правило, было больше хронических заболеваний и они не могли добиться улучшения физических функций, которое обычно связывают с употреблением белка.

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Автор:Егор Ларионов
Редакция
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