Раскрыта диета, которая поможет женщинам оставаться здоровыми в старости

Учёные проанализировали данные, полученные от более чем 48 тысяч женщин, и обнаружили, что у тех, кто в свой рацион включал больше белка, было гораздо меньше случаев сердечных заболеваний, рака и диабета, ухудшения когнитивных и психических функций. Получали белок при этом участницы из фруктов, овощей, хлеба, фасоли, бобовых, макарон.

В целом потребление белка в среднем возрасте связано с поддержанием хорошего здоровья в пожилом возрасте. Причём этому способствует получение большей части белка из растительных источников, а также потребление небольшого количества животного белка.