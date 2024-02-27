Раскрыта лучшая мотивация для тренировок

Выяснилось, что всего 62% участников, которые заплатили, стали участвовать в подсчёте шагов (тогда как среди тех, кто мог получить вознаграждение, таких было 100%). Получается, что депозитные контракты не были эффективнее вознаграждений.

Второй эксперимент проводился с участием 137 других людей. На этот раз кнут и пряник были объединены: добровольцы могли удвоить свои затраты, если они не достигнут своей цели. Они также должны были сами решить, сколько денег они вложат. В результате люди проходили в среднем на 60% шагов.

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