Раскрыта лучшая закуска для снижения веса

Вот три преимущества для здоровья и для похудения, которые вы получите при употреблении жареного нута.

Большое количество белка. Исследования показывают, что это вещество играет решающую роль в поддержании мышечной массы и увеличении чувства сытости.

Много питательных веществ. В одной чашке нута содержится 15 граммов белка, 13 граммов клетчатки, 5 миллиграммов железа, 80 миллиграммов кальция и 79 миллиграммов магния, при этом всего 269 калорий и 4 грамма жира.

Отличный источник клетчатки. Известно, что клетчатка и белок замедляют пищеварение, то есть вы будете чувствовать себя сытым дольше.

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