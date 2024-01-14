Раскрыта лучшая закуска для снижения веса
Дестини Муди, дипломированный диетолог и спортивный диетолог из Garage Gym Reviews, рассказала, какая закуска лучше остальных подходит для снижения веса.
Eating Well
Научно доказано, что чем старше человек становится, тем его телу сложнее сжигать калории. Однако помочь в избавлении от лишнего веса могут перекусы. Исследования показывают, что закуски с высоким содержанием белка хорошо насыщают, предотвращая переедание и сдерживая тягу к еде.
Лучшей закуской для похудения считается жареный нут. Он содержит много клетчатки и растительного белка, а ещё он универсален.
Вот три преимущества для здоровья и для похудения, которые вы получите при употреблении жареного нута.
Большое количество белка. Исследования показывают, что это вещество играет решающую роль в поддержании мышечной массы и увеличении чувства сытости.
Много питательных веществ. В одной чашке нута содержится 15 граммов белка, 13 граммов клетчатки, 5 миллиграммов железа, 80 миллиграммов кальция и 79 миллиграммов магния, при этом всего 269 калорий и 4 грамма жира.
Отличный источник клетчатки. Известно, что клетчатка и белок замедляют пищеварение, то есть вы будете чувствовать себя сытым дольше.
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