Раскрыта опасность хранения лекарств в ванной комнате

Таблетки и капсулы могут испортиться из-за влаги и тепла. Например, это может расщепить аспирин на уксус и салициловую кислоту, что, в свою очередь, приведёт к раздражению желудка.

В большинстве домов, правда, в ванной есть вентиляция, что снижает воздействие влажности. В идеале влажность для безопасного хранения лекарств должна составлять менее 60%. Для многих лекарств также идеальной температурой будет от +15 до +30 градусов Цельсия.

Помимо этого, важно хранить лекарства в оригинальной упаковке, так как она защищает их от воздействия окружающей среды. Не кладите препараты там, где бывают частые колебания температуры (например, рядом с духовкой), в шкаф над плитой либо раковиной. Не храните их и в холодильнике, если только в инструкции нет этой рекомендации.

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