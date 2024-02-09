Раскрыта польза для здоровья маракуйи
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Большое количество питательных веществ. Маракуйя содержит витамины, А и С, которые поддерживают здоровье кожи, глаз и иммунитет, немного калия и магния, которые играют важную роль в состоянии сердца и работе мышц. Кроме того, этот фрукт низкокалориен.
Укрепление иммунной системы. Это происходит за счёт наличия в маракуйе витамина С. Один небольшой плод фрукта содержит почти 10% суточной нормы этого элемента. Также маракуйя отличается тем, что в ней есть бета-каротин, который в организме превращается в витамин А.
Поддержание здоровья сердца. Научно доказано, что маракуйя полезна для сердца. Всё потому, что в состав этого фрукта входят клетчатка и калий.
Улучшение чувствительности к инсулину. Маракуйя содержит фитохимическое вещество под названием пикеатанол. Недавние исследования с участием людей показали, что дополнительный приём пикеатанола улучшает показатели метаболического здоровья в некоторых группах населения.
Поддержание здоровья кишечника. Маракуйя — это хороший источник клетчатки, которая полезна для микробиома кишечника. Один плод этого фрукта содержит около 2 г клетчатки и всего 18 ккал.
Поддержание здоровья кожи. Исследования связывают пикеатанол с благотворным его влиянием на кожу человека. К примеру, в недавней научной работе говорится, что добавление экстракта маракуйи делает кожу более увлажнённой и снижает усталость. Кроме того, маракуйя богата антиоксидантами типа витамина С.
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