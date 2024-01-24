Раскрыта польза клетчатки для иммунной системы, мозга и общего состояния здоровья человека

Пищевая клетчатка делает гораздо больше, чем просто помогает опорожнить кишечник. Её можно считать пребиотическим питательным веществом. Пребиотики не перевариваются и не усваиваются активно, а избирательно используются для стимулирования роста полезных видов микробов в кишечнике. Затем эти микробы помогают переваривать пищу.

Также клетчатка может воздействовать и на иммунную систему. За счёт этого в организме уменьшается воспаление.

Ежедневно рекомендуется получать 25-38 г белка. Но зависит это ещё и от возраста, пола, уровня физической активности человека.